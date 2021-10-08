iPhone 14 и 14 Pro получат совершенно разный дизайн, в том числе и лицевой поверхности

Судя по всему, их призвано порадовать следующее поколение — iPhone 14. Как минимум, Pro-версия. Именно эта модификация, вместе с iPhone 14 Pro Max, будет сильно отличаться от базового iPhone 14 и iPhone 14 Max.

Так, если обычная 14-ка получит всё тот же вырез в форме «чёлки», то 14 Pro и Pro Max оснастят круглым вырезом под фронтальную камеру, сообщает MyDrivers. При этом в устройстве каким-то образом сохранят набор датчиков Face ID.

Разумеется, отличия будут и во внешнем виде задней стороны. Как минимум, это коснётся блока основной камеры — такое Apple практикует ещё с выхода iPhone XS и iPhone XR.

А вот о возвращении Touch ID, скорее всего, говорить не приходится. По данным инсайдеров, компания всё ещё не готова вернуть сканер отпечатка пальцев в свои смартфоны.