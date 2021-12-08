iPhone 14 Max может получить дисплей нового поколения с переменной частотой обновления

Уже сейчас известно, что купертиновцы готовят для нас сразу четыре устройства: iPhone 14, iPhone 14 Max (заменит iPhone 13 mini), iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

А благодаря свежей публикации The Elec, мы теперь знаем, что Apple рассматривает возможность установить 120 Гц LTPO-дисплей не только в Pro-версии новых iPhone, но также и в iPhone 14 Max. При этом базовый iPhone 14 решили оставить с 60 Гц экраном.

Что же до размеров дисплеев всех новых моделей, то напомним, что iPhone 14 и 14 Pro приписывают 6,1-дюймовые экраны, в то время как iPhone 14 Max и 14 Pro Max должны будут оснастить 6,7-дюймовыми дисплеями. И все четыре модели избавятся от «чёлки» — вместо неё Face ID «спрячется» в аккуратном прямоугольном вырезе.