iPhone 14 Max может получить дисплей нового поколения с переменной частотой обновления

Телефоны
Сегодня в 10:57
1 мин.
iPhone 14 Max может получить дисплей нового поколения с переменной частотой обновленияЧто сделает его на шаг ближе к топовым моделям
Линейку iPhone 14 представят лишь в сентябре 2022 года. Несмотря на это, в последнее время в сети появляется множество утечек, касающихся именно этих новинок Apple.
Уже сейчас известно, что купертиновцы готовят для нас сразу четыре устройства: iPhone 14, iPhone 14 Max (заменит iPhone 13 mini), iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
А благодаря свежей публикации The Elec, мы теперь знаем, что Apple рассматривает возможность установить 120 Гц LTPO-дисплей не только в Pro-версии новых iPhone, но также и в iPhone 14 Max. При этом базовый iPhone 14 решили оставить с 60 Гц экраном.
Что же до размеров дисплеев всех новых моделей, то напомним, что iPhone 14 и 14 Pro приписывают 6,1-дюймовые экраны, в то время как iPhone 14 Max и 14 Pro Max должны будут оснастить 6,7-дюймовыми дисплеями. И все четыре модели избавятся от «чёлки» — вместо неё Face ID «спрячется» в аккуратном прямоугольном вырезе.
Источник: The Elec