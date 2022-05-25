iPhone 14 может не выйти вовремя из-за новой волны «коронавирусной истерии» в Китае

Для Apple это важно потому, что все новинки компания представляет в сентябре. Но в силу простоя на одном из ключевых предприятий Pegatron, в Шанхае, запуск производства iPhone 14 может затянуться.

Китайские весенние локдауны повлияли на всю технологическую цепочку. Предполагалось, что спецификации всех моделей линейки iPhone 14 будут готовы к июню, а массовое производство начнётся в августе, но теперь всё откладывается примерно на 3 недели, как минимум в отношении одной из моделей линейки.

Для выхода из ситуации Apple привлечёт ещё одного своего подрядчика, компанию Luxshare, которая занималась производством AirPods. Но эта компания не будет участвовать в разработке спецификаций для айфонов. Что также затрудняет своевременный запуск производства.