iPhone 14 выпустили намного больше, чем нашлось желающих его покупать

Аналитики говорят, что такие намерения связаны с большим излишком этих моделей на фоне недостаточного спроса. Снизив цены, Apple рассчитывает переломить ситуацию и избавиться от избытка iPhone 14, чтобы «аномально» нарастить производство старших моделей — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

При этом профицит iPhone 14 возник, даже несмотря на то, что завод по сборке айфонов Foxconn закрылся на неделю из-за ковида.