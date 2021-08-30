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iPhone 14 окажется слабее запланированного из-за проблем у поставщика процессоров

С такой же проблемой столкнулась и Samsung
Пока весь мир ждёт iPhone 13, анонс которого ожидается в следующем месяце, в сети появились подробности о проблемах следующего после него поколения iPhone.
iPhone 14 окажется слабее запланированного из-за проблем у поставщика процессоров

Оказалось, что Apple может лишиться 3-нм чипов для новинки, на которые рассчитывала прежде. Об этом следует из данных интернет-инсайдеров, приближённых к производителю TSMC, пишет Gizmochina.

Так, компания, ответственная за выпуск большого числа современных SoC, уже сообщила о проблемах с запуском 3-нм техцпроцесса в обозначенные ранее сроки. Опоздание составит примерно 3-4 месяца.

Из-за этого iPhone следующего года будет менее энергоэффективным и не таким производительным, как мог бы быть.

Что интересно, проблемы с чипами нового поколения коснулись не только Apple. Так, южнокорейский IT-гигант Samsung также может выпустить флагманы начала 2022 года (Galaxy S22) на базе 4-нм чипов.

Напомним, что анонс iPhone 13 ожидается уже 14 сентября 2021 года.