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iPhone 14 получит крупнейшее обновление фронтальной камеры за многие годы

Не останется обиженной и основная камера
Анонс iPhone 14 должен состояться уже в сентябре. Но несмотря на то, что время ещё есть, возникает такое чувство, что мы знаем об устройстве абсолютно всё.
iPhone 14 получит крупнейшее обновление фронтальной камеры за многие годы

Ещё сильнее это чувство становится после свежей утечки, которой поделился авторитетный аналитик Минг-Чи Куо. По словам специалиста, фронтальная камера грядущего iPhone может претерпеть самое заметное изменение за последние несколько лет.

Так, модуль селфи-камеры получит увеличенную диафрагму, что позволит захватывать больше света. При этом её также оснастят автофокусом — впервые в iPhone.

Господин Куо также рассказал, что грядущая новинка сможет похвастаться основной камерой на 48 Мп. Таким образом, яблочная корпорация впервые за 7 лет увеличит разрешение итоговых снимков, получаемых ею.

Источник:Wccftech
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