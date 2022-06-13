iPhone 14 получит крупнейшее обновление фронтальной камеры за многие годы

Ещё сильнее это чувство становится после свежей утечки, которой поделился авторитетный аналитик Минг-Чи Куо. По словам специалиста, фронтальная камера грядущего iPhone может претерпеть самое заметное изменение за последние несколько лет.

Так, модуль селфи-камеры получит увеличенную диафрагму, что позволит захватывать больше света. При этом её также оснастят автофокусом — впервые в iPhone.

Господин Куо также рассказал, что грядущая новинка сможет похвастаться основной камерой на 48 Мп. Таким образом, яблочная корпорация впервые за 7 лет увеличит разрешение итоговых снимков, получаемых ею.