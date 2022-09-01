iPhone 14 Pro Max, но на Android: китайцы выпустили реплику ещё неанонсированного флагмана Apple

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iPhone 14 Pro Max, но на Android: китайцы выпустили реплику ещё неанонсированного флагмана AppleВыглядит совсем как настоящий
В начале 2010-х «китайские копии» iPhone пользовались огромной популярностью. Отличительной особенностью моделей был схожий с оригиналом дизайн и наличие антенны для просмотра ТВ.
Внезапно, выпуск подобных реплик жив даже в 2022 году. Так, в Сети всплыли фотографии устройства, 100% копирующего дизайн грядущего iPhone 14 Pro Max.
При этом, в отличие от оригинального смартфона Apple, этот девайс собран в неизвестном китайском подвале и работает под управлением Android вместо iOS.
У выпуска подобных гаджетов есть как минимум один несомненный плюс — благодаря им мы знаем, как именно будет выглядеть новый iPhone. С другой стороны, этой информацией с нами активно делятся инсайдеры, публикуя и CAD-чертежи, и полноценные фотографии с новыми телефонами Apple до их официального анонса.