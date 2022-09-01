iPhone 14 Pro Max, но на Android: китайцы выпустили реплику ещё неанонсированного флагмана Apple

У выпуска подобных гаджетов есть как минимум один несомненный плюс — благодаря им мы знаем, как именно будет выглядеть новый iPhone. С другой стороны, этой информацией с нами активно делятся инсайдеры, публикуя и CAD-чертежи, и полноценные фотографии с новыми телефонами Apple до их официального анонса.