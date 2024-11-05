iPhone 14 Pro Max взорвался на зарядке и травмировал владелицу, пока она спала рядом

Инцидент случился в провинции Шаньси, когда женщина спала рядом с заряжающимся телефоном. Утром около 6:30 устройство взорвалось и она получила ожоги, случайно коснувшись пламени.

Материалы с места происшествия показывает, что кровать и стены были серьезно повреждены от огня и дыма.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала неисправность батареи. Хотя телефон был куплен в 2022 году и уже вышел из гарантии, пострадавшая надеется на компенсацию от Apple из-за нанесенных травм и ущерба арендованной квартире.

В Apple выразили обеспокоенность и заявили, что проведут экспертизу устройства.

Компания подчеркивает, что вопрос безопасности для них остается приоритетом. Пока неясно, была ли батарея оригинальной и имелись ли предыдущие ремонты.