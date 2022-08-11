iPhone 14 Pro получит рекордное количество памяти

В первую очередь, Apple откажется от версии на 128 ГБ. Начиная с 2022 года, базовой версией в Pro-моделях станет вариант на 256 ГБ.

Но куда интереснее то, что вместе с тем купертиновцы намерены внедрить модификацию новых топовых iPhone с рекордными для линейки 2 ТБ внутренней памяти! Для сравнения, сейчас в самых дорогих iPhone 13 Pro и Pro Max используется память на 1 ТБ.

Отметим, что в свою очередь базовые iPhone 14 и 14 Plus наоборот получат минимум изменений. Помимо сохранения «чёлки» для Face ID, в них также будет использоваться прошлогодний процессор Apple A15.