iPhone 14 Pro уступил в популярности среднебюджетному Realme GT Neo5 SE в Китае

Устройство стало самым продаваемым Android-смартфоном в рейтинге популярности онлайн-платформы JD.com. Его опередили лишь модели iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max, но при этом уступил iPhone 14 Pro.

Стоит отметить, что это достаточно весомое достижение для смартфона, который играет в немного другой «лиге». Так, стоимость базовой версии Realme GT Neo5 SE составляет всего 316 долларов.