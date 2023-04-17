iPhone 14 Pro уступил в популярности среднебюджетному Realme GT Neo5 SE в Китае

iPhone 14 Pro уступил в популярности среднебюджетному Realme GT Neo5 SE в КитаеПожалуй, это успех
Накануне Ицу Ци, вице-президент Realme, поделился результатами продажам нового смартфона бренда — Realme GT Neo5 SE.
Устройство стало самым продаваемым Android-смартфоном в рейтинге популярности онлайн-платформы JD.com. Его опередили лишь модели iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max, но при этом уступил iPhone 14 Pro.
Стоит отметить, что это достаточно весомое достижение для смартфона, который играет в немного другой «лиге». Так, стоимость базовой версии Realme GT Neo5 SE составляет всего 316 долларов.
Напомним, что смартфон работает на базе новейшего процессора Snapdragon 7+ Gen 2. К слову, это один из первых мобильных телефонов, работающих под управлением данного чипа.
Он также имеет аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержку 100-ваттной быстрой зарядки.