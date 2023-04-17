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21:57, 17 апреля 2023
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iPhone 14 Pro уступил в популярности среднебюджетному Realme GT Neo5 SE в Китае

Пожалуй, это успех

Накануне Ицу Ци, вице-президент Realme, поделился результатами продажам нового смартфона бренда — Realme GT Neo5 SE.

Устройство стало самым продаваемым Android-смартфоном в рейтинге популярности онлайн-платформы JD.com. Его опередили лишь модели iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max, но при этом уступил iPhone 14 Pro.

Стоит отметить, что это достаточно весомое достижение для смартфона, который играет в немного другой «лиге». Так, стоимость базовой версии Realme GT Neo5 SE составляет всего 316 долларов.

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Фото: MyDrivers

Напомним, что смартфон работает на базе новейшего процессора Snapdragon 7+ Gen 2. К слову, это один из первых мобильных телефонов, работающих под управлением данного чипа.

Он также имеет аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержку 100-ваттной быстрой зарядки.

Источник:MyDrivers
Теги:
#Realme
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#iPhone 14 Pro
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