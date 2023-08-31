iPhone 14 вошёл в рейтинг худших смартфонов Apple за всё время

На первом месте оказался iPhone 8. На самом деле это хорошая модель, но вышедшая «не в то время». iPhone 8 вышел одновременно c iPhone X и не смог тягаться с флагманом ни в современном на тот момент дизайне, ни в возможностях OLED-экрана и камеры, ни в ёмкости батареи. В силу внутренней конкуренции произошло «моментальное устаревание» iPhone 8.

Второе место занял iPhone 14, не получивший выреза Dynamic Island, как премиальные модели в линейке. iPhone 14 оснащён базовым дисплеем с частотой 60 Гц, но технически ничем не отличается от iPhone 13.

На третьем месте расположился первый iPhone SE 2016 года, поставлявшийся в компактном корпусе от iPhone 5s с «начинкой» от iPhone 6s. На его фоне выиграл более производительный и современный iPhone 7. Недостатками iPhone SE 2016 названы устаревший 4" экран и слабая батарея, при этом производительность для такого «железа» была избыточной.

К худшим айфонам также причислены iPhone SE 2022 года, который ничем не выделяется на фоне конкурентов, но за него просят слишком высокую цену, пластиковый iPhone 5c и гнущийся iPhone 6 Plus. На последнем месте — неудачно спроектированный iPhone 4, который внезапно терял связь, когда пользователь брал устройство в руки.