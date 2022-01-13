iPhone 14 всё же не получит невидимый Face ID. А вот у iPhone 15 есть все шансы

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iPhone 14 всё же не получит невидимый Face ID. А вот у iPhone 15 есть все шансыИ правильно — отказ от «чёлки» уже прорыв для Apple
Ранее в сети всплывала информация, мол iPhone 14 Pro получит поддисплейный модуль Face ID для распознавания лица пользователя. Но, судя по свежим данным, смартфон выйдет с двумя отдельными вырезами.
Один будет более продолговатый и в нём как раз спрячется продвинутая система сканирования. Второй же получит форму «круга» — в нём Apple разместит фронтальную камеру.
При этом по данным популярного аналитика Росса Янга, купертиновцы всё же готовятся представить невидимую версию Face ID. Правда, такое решение достанется уже следующему поколению iPhone — iPhone 15 Pro. Его релиз состоится лишь в 2023 году.
Что интересно, подобную версию ранее выдвигал и популярный аналитик Минг-Чи Куо. Он также заявлял, что подэкранный Face ID не стоит ждать раньше 2023-го.
Источник: MacRumors