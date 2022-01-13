iPhone 14 всё же не получит невидимый Face ID. А вот у iPhone 15 есть все шансы

Один будет более продолговатый и в нём как раз спрячется продвинутая система сканирования. Второй же получит форму «круга» — в нём Apple разместит фронтальную камеру.

При этом по данным популярного аналитика Росса Янга, купертиновцы всё же готовятся представить невидимую версию Face ID. Правда, такое решение достанется уже следующему поколению iPhone — iPhone 15 Pro. Его релиз состоится лишь в 2023 году.