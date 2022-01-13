iPhone 14 выйдет в варианте с 2 ТБ памяти

Это связано с повышением разрешения датчиков изображения с 12 до 48 Мп и поддержкой видео 8K, из-за чего увеличится максимальный размер роликов. Но эксперты говорят о том, что память QLC не так надёжна, как TLC, и нет гарантий её лучшей производительности. К тому же такой тип флеш-памяти станет причиной подорожания iPhone 14.

Как отмечается, ряд партнёров Apple уже тестирует прототипы iPhone 14 с 2 ТБ.