iPhone 14 выйдет в варианте с 2 ТБ памяти

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iPhone 14 выйдет в варианте с 2 ТБ памятиСкорее всего, подорожает из-за этого
Согласно новой инсайдерской информации, Apple выпустит модели iPhone 14 Pro и Pro Max с 2 ТБ флеш-памяти QLC NAND.
Это связано с повышением разрешения датчиков изображения с 12 до 48 Мп и поддержкой видео 8K, из-за чего увеличится максимальный размер роликов. Но эксперты говорят о том, что память QLC не так надёжна, как TLC, и нет гарантий её лучшей производительности. К тому же такой тип флеш-памяти станет причиной подорожания iPhone 14.
Как отмечается, ряд партнёров Apple уже тестирует прототипы iPhone 14 с 2 ТБ.
Источник: Gizchina