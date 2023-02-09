iPhone 14 вызвал полицию для ареста своего же владельца

Функция сработала автоматически, как и положено. Когда полиция связалась с водителем, он начал доказывать, что ничего не произошло и наряд не нужен. Но дежурный офицер ему не поверил.

В итоге наряд полиции прибыл на место ДТП и застал пьяного и агрессивного автовладельца, в грубой форме отказавшегося пройти алкогольное освидетельствование. В результате водитель был арестован.