iPhone 14 вызвал полицию для ареста своего же владельца

23:37, 09 февраля 2023
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iPhone 14 вызвал полицию для ареста своего же владельцаИз-за аварии
В Новой Зеландии пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Принадлежащий ему iPhone 14, оснащённый функцией определения ДТП и оповещения экстренных служб, вызвал полицию.
Фото: Macrumors.com
Функция сработала автоматически, как и положено. Когда полиция связалась с водителем, он начал доказывать, что ничего не произошло и наряд не нужен. Но дежурный офицер ему не поверил.
В итоге наряд полиции прибыл на место ДТП и застал пьяного и агрессивного автовладельца, в грубой форме отказавшегося пройти алкогольное освидетельствование. В результате водитель был арестован.