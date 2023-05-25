iPhone 15 будут поддерживать беспроводную зарядку любым аксессуаром

В предыдущих линейках айфонов — iPhone 12, 13 и 14 — зарядить смартфон при максимальной мощности 15 ватт можно только с помощью MagSafe. При использовании других зарядных устройств мощность ограничивается до 7,5 ватт.

И если информация подтвердится на практике, это может говорить о том, что политика Apple становится более гибкой.