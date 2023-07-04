iPhone 15 будут жить от одного заряда дольше любого другого iPhone

Эта новость может огорчить фанатов, которые привыкли к ежегодному обновлению устройств. В то же время стоит понимать, что дополнительная стоимость предложит кое-что приятное. В том числе и увеличенную автономность.

Благодаря источникам на заводе Foxconn, стала известна ёмкость батарей для следующего поколения iPhone. Например, iPhone 15 будет оснащён аккумулятором на 3877 мАч, а iPhone 15 Plus — на 4912 мАч.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max также смогут похвастаться увеличенной батареей: 3650 мАч и 4852 мАч соответственно.

Похоже, что Apple решила улучшить автономность нового поколения смартфонов. И это может помочь компании занять лидирующие позиции среди «долгоиграющих» мобильных устройств.