iPhone 15 ещё не успел постареть, а продажи в Китае уже упали на четверть

iPhone 15 ещё не успел постареть, а продажи в Китае уже упали на четвертьРынок в целом — на 7%
С шестого на второе место поднялась компания Huawei, у которой продажи за первые 6 недель 2024 года выросли на 64%. Зато один из лидеров, Oppo, оказался на втором месте с падением продаж на 29%. Apple просела на 24% и ушла с первого места, которое занимала вместе с vivo, на четвёртое; продажи девайсов vivo упали на 15%, компания оказалась на седьмом месте.
Год к году китайский рынок смартфонов просел на 7%, причём акции Apple, как и Oppo, снизились вдвое.
По мнению старшего аналитика Counterpoint Research Мэнмэна Чжана, причина падения продаж Apple заключается в двух факторах: iPhone 15 как флагман, от которого рынок многого ожидал, оказался мало чем отличим от предыдущих моделей, к тому же Apple стремительно теряет удержание серьёзной конкуренции в высоком сегменте. И это не оправдывает высокую цену на эти гаджеты.
Поэтому во время китайского Нового года Apple предложила китайскому покупателю большие скидки, что такие отразилась на финансовых показателях.