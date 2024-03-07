iPhone 15 ещё не успел постареть, а продажи в Китае уже упали на четверть

Год к году китайский рынок смартфонов просел на 7%, причём акции Apple, как и Oppo, снизились вдвое.

По мнению старшего аналитика Counterpoint Research Мэнмэна Чжана, причина падения продаж Apple заключается в двух факторах: iPhone 15 как флагман, от которого рынок многого ожидал, оказался мало чем отличим от предыдущих моделей, к тому же Apple стремительно теряет удержание серьёзной конкуренции в высоком сегменте. И это не оправдывает высокую цену на эти гаджеты.

Поэтому во время китайского Нового года Apple предложила китайскому покупателю большие скидки, что такие отразилась на финансовых показателях.