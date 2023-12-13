iPhone 15 и Mac на M2 теперь можно ремонтировать самостоятельно по всей Европе

iPhone 15 и Mac на M2 теперь можно ремонтировать самостоятельно по всей ЕвропеПрограмма расширена
Apple расширил свою программу самостоятельного ремонта, теперь она включает в себя последнюю линейку iPhone 15 и модели Mac на чипах M2. Это значит, что пользователи официально могут взять дело в свои руки, когда дело доходит до починки их устройств. Apple распространяет эту программу ещё на 24 страны Европы, делая его доступным в таких местах, как Хорватия, Дания и Швейцария.
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Таким образом, в общей сложности насчитывается 35 продуктов Apple в 33 странах и на 24 языках. В качестве дополнительного бонуса личные рекомендации Apple для такого рода ремонтов появилась в США, а европейское распространение запланировано на следующий год.
Теперь пользователи, обладающие необходимыми навыками, могут устранять неполадки в своих iPhone и Mac, выявляя и устраняя проблемы. Стремление Apple расширить доступ к ремонту очевидно, хотя они и советуют соблюдать осторожность, предлагая большинству пользователей обращаться за помощью к профессионалам для обеспечения безопасности и надёжности.