iPhone 15 и Mac на M2 теперь можно ремонтировать самостоятельно по всей Европе

Таким образом, в общей сложности насчитывается 35 продуктов Apple в 33 странах и на 24 языках. В качестве дополнительного бонуса личные рекомендации Apple для такого рода ремонтов появилась в США, а европейское распространение запланировано на следующий год.

Теперь пользователи, обладающие необходимыми навыками, могут устранять неполадки в своих iPhone и Mac, выявляя и устраняя проблемы. Стремление Apple расширить доступ к ремонту очевидно, хотя они и советуют соблюдать осторожность, предлагая большинству пользователей обращаться за помощью к профессионалам для обеспечения безопасности и надёжности.