iPhone 15 может сделать Apple самым популярным производителем смартфонов

Однако аналитическая компания TrendForce предполагает, что Apple может изменить эту картину. Согласно их отчёту, если предстоящий iPhone 15 превзойдёт ожидания рынка, купертиновцы смогут стать лидерами по продажам смартфонов.

Отметим, что ранее подобное ещё никогда не случалось.

Apple уже долгое время успешно противостоит экономическим штормам, в отличие от производителей на базе Android. Во II квартале компания поставила 42 млн телефонов, что на 21,2% меньше, чем в предыдущем квартале.

Также стоит отметить, что спрос на новые складные модели Samsung, такие как Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, явно не будет на уровне традиционных смартфонов. Это может стать дополнительным преимуществом для Apple.

Особенно если учесть, что потребители готовы платить больше за устройства бренда, что может работать на руку Apple, учитывая слухи о более высокой стоимости новых моделей Pro.