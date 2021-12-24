Телефоны
Сегодня в 21:38
1 мин.

iPhone 15 может стать первым смартфоном Apple без слота под SIM-карту

Но это только слухи
Если верить слухам, то Apple уже давно ломают голову над тем, как можно отказаться от использования SIM-карт, внедряя технологию eSIM. И вот недавно появился очередной слух о том, что iPhone 15 Pro, запуск которого запланирован на 2023 год, станет первой моделью iPhone без физического слота для SIM-карты
iPhone 15 может стать первым смартфоном Apple без слота под SIM-карту

Однако к нему следует относиться скептически, потому что вся информация, которая была раскрыта, основана, якобы, на "внутренних источниках".

Но и в этом есть доля логики, все таки в течение последних лет iPhone и iPad плавно переходят на технологию eSIM. Чего стоят последние модели смартфонов Apple, на которых эта технология присутствует.

К тому же есть вероятность, что Apple работает над созданием iPhone без портов, то есть iPhone без разъема под Lightning. А это уже было бы логично реализовать совместно с отказом от физического слота под SIM-карты. Два этих нововведения смогли бы увеличить долговечность устройств.

Даже если Apple и откажется от подобных слотов, то будет делать это не для всех стран, а только в тех, где пользуется популярностью eSIM.

Источник: 9to5mac
Новости партнеров
Новости партнеров