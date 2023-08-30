iPhone 15 начали продавать на Авито. Цены доходят до 1 млн рублей

На данный момент на платформе уже более 100 таких объявлений. Продавцы обещают, что покупатели получат устройства одними из первых в России и даже предлагают версии, привезённые из Европы, ОАЭ и Японии.

Стоимость предоплаты варьируется от 30 до 150 тыс рублей, но есть и экстремальные варианты — одно из объявлений указывает на сумму в 1 млн рублей. Что касается цен на сами смартфоны, то они начинаются от 96,5 тыс рублей за базовую модель iPhone 15 и доходят до 156,5 тыс рублей за версию iPhone 15 Ultra.

Оператор МТС также присоединился к предзаказам, принимая предоплату в размере 50 тыс рублей.

Что ж, нельзя не заметить, что ажиотаж вокруг iPhone 15 уже начался. И российские покупатели, похоже, не желают отставать от мировых трендов, даже если это подразумевает риск и значительные финансовые затраты.