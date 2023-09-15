iPhone 15 оказались уязвимы перед некачественной зарядкой с USB-C

iPhone 15 оказались уязвимы перед некачественной зарядкой с USB-CВ случае поломки восстановить не получится
Владелица американского сервисного центра iPad Rehab Джесса Джонс предупредила об одном из важных нюансов пользования iPhone 15. Оказалось, что новые модели уязвимы перед некачественными или поддельными зарядными устройствами и кабелями с USB-C.
Джонс рассказала, что такие зарядки не защитят iPhone от скачка напряжения — в них нет сертифицированных Apple технологий. По её словам, официальный «эпловский» кабель Lightning оснащён двумя чипами: один необходим для подтверждения подлинности аксессуара, другой выполняет функцию предохранителя. И если произойдёт скачок напряжения, сломается только зарядка, а телефон останется цел.
Также Джонс посоветовала пользователям ненастоящих зарядников для iPhone с USB-C не подключаться к розеткам в гостиницах, разъёмам в сидениях самолётов, автомобильным консолям и т.п. Если произойдёт перепад напряжения, восстановить сломанный iPhone 15 уже не получится.