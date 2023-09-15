iPhone 15 оказались уязвимы перед некачественной зарядкой с USB-C

Джонс рассказала, что такие зарядки не защитят iPhone от скачка напряжения — в них нет сертифицированных Apple технологий. По её словам, официальный «эпловский» кабель Lightning оснащён двумя чипами: один необходим для подтверждения подлинности аксессуара, другой выполняет функцию предохранителя. И если произойдёт скачок напряжения, сломается только зарядка, а телефон останется цел.

Также Джонс посоветовала пользователям ненастоящих зарядников для iPhone с USB-C не подключаться к розеткам в гостиницах, разъёмам в сидениях самолётов, автомобильным консолям и т.п. Если произойдёт перепад напряжения, восстановить сломанный iPhone 15 уже не получится.