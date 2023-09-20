iPhone 15 оказался сверхпопулярен в Китае — очереди «растянулись» до ноября

Сейчас очередь на покупку некоторых моделей растянулась на полтора месяца и даже больше.

Такое внимание к новому продукту Apple кажется неожиданным, учитывая ранее обсуждавшиеся в китайских СМИ и социальных сетях новинки от Huawei, а также запреты на использование продукции Apple в правительственных учреждениях.

Однако, как заявил аналитик Минг-Чи Куо, все эти факторы мало повлияли на реальный спрос.

Спрос на модель iPhone 15 Pro Max оказался особенно высоким, превышая прошлогодние показатели iPhone 14 Pro Max. Предварительные заказы на новые устройства начались 15 сентября, а в продажу они поступят 22 сентября.

Столь феноменальный успех в Китае поднимает вопросы о том, как китайский рынок воспринимает продукты Apple в контексте национального патриотизма и ограничений от правительства.

Он также ставит под сомнение эффективность маркетинговых усилий конкурентов, таких как Huawei, в стране.