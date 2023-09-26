iPhone 15 перегревается не только в тяжёлых играх, но даже в мессенджерах

Многие из них начали жаловаться на проблемы с перегревом устройства. Они проявляются как во время зарядки, так и при длительном использовании телефона.

По словам одного из пользователей, его iPhone 15 Pro Max, работающий на iOS 17.0.2, становится очень горячим при зарядке с помощью 65 Вт USB PD GaN зарядного устройства.

Такой же перегрев наблюдается и при длительных сессиях использования, особенно при переключении между чат-приложениями и просмотром роликов в соцсетях.

В то же время телефон перегревается даже без игр и зарядки, что делает этот феномен еще более загадочным. Например, при использовании Telegram.

К слову, корейский блогер BullsLab даже провёл тест с термокамерой, который показал высокие температуры на iPhone 15 Plus и 15 Pro Max после теста производительности. На данный момент Apple ещё не дала официального комментария по этому поводу.