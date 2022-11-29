iPhone 15 получат совершенно новую камеру Sony с уникальной фишкой

По данным инсайдеров, Sony разработала передовой датчик изображения для следующего поколения iPhone. С его помощью фотосъёмка на смартфонах Apple выйдет на иной уровень.

Сообщается даже об одной уникальной особенности модуля Sony. С его помощью телефон сможет делать качественные фото даже находясь напротив источника света.

При этом, по данным информационного агентства Nikkei, новые сенсоры японской компании получат и прочие производители смартфонов. Правда, не совсем ясно, будет ли у Apple хотя бы какая-то временная эксклюзивность на них.

Напомним, что ранее Sony вполне официально объявила о планах потратить 6,46 млрд долларов на развитие бизнеса по производству датчиков изображения до апреля 2024 года. При этом компания ожидает, что к 2025 году она будет занимать 60% соответствующего рынка.