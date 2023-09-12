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21:03, 12 сентября 2023
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iPhone 15 получил камеру от 14 Pro и обзавёлся портом USB-C

А также улучшенным шумоподавлением во время звонков

Новенький iPhone 15 уже здесь, и он приносит с собой ряд нововведений.

На сцене мероприятия Wonderlust в Купертино компания Apple представила свою 17-ю версию смартфона, которая включает в себя множество знакомых функций, а также несколько новых.

Одним из наиболее заметных обновлений является переход на порт USB-C. Этот шаг был сделан, частично, под давлением законодательства ЕС, требующего стандартизации разъёмов.

iPhone 15 получил камеру от 14 Pro и обзавёлся портом USB-C
© Apple

Теперь Apple присоединяется к остальному миру смартфонов, предлагая именно этот универсальный порт.

Смартфон оснащён процессором A16 Bionic и функцией Ultrawideband для улучшенного поиска устройства через FindMy. Он также перенял у старших моделей вырез Dynamic Island.

iPhone 15 получил камеру от 14 Pro и обзавёлся портом USB-C
© Apple

Камера теперь имеет разрешение 48 Мп и использует технологию объединения пикселей для создания высококачественных 24-мегапиксельных изображений.

iPhone 15 получил камеру от 14 Pro и обзавёлся портом USB-C
© Apple

Кроме того, улучшен режим Smart HDR и добавлена функция шумоподавления во время звонков.

Смартфон доступен в пяти цветах: жёлтом, зелёном, синем, чёрном и розовом. Экран представлен в двух размерах: 6,1 и 6,7 дюйма, оба с дисплеем Super Retina XDR. Это будут модели iPhone 15 и 15 Plus с ценой от $799 и $899 соответственно.

iPhone 15 получил камеру от 14 Pro и обзавёлся портом USB-C
© Apple
Источник:Apple
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