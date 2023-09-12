iPhone 15 получил камеру от 14 Pro и обзавёлся портом USB-C

На сцене мероприятия Wonderlust в Купертино компания Apple представила свою 17-ю версию смартфона, которая включает в себя множество знакомых функций, а также несколько новых.

Одним из наиболее заметных обновлений является переход на порт USB-C. Этот шаг был сделан, частично, под давлением законодательства ЕС, требующего стандартизации разъёмов.