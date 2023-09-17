iPhone 15 Pro будет ощущаться в руках легче, но не только из-за титанового корпуса

Однако причина этого не только в переходе от нержавеющей стали к титану в корпусе устройства. Помимо материала корпуса, другой фактор, который может влиять на восприятие веса смартфона — это изменение инерции.

Инерция — это свойство тела сохранять своё состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока на него не действуют внешние силы. Это может оказывать влияние на то, как устройство ощущается в руке при движении или вращении.

Таким образом, даже если фактический вес iPhone 15 Pro будет схожим с iPhone 14 Pro, изменения в дизайне и материалах могут сделать новую модель более удобной и приятной в использовании.

Отмтеим, что это в очередной раз демонстрирует, как Apple продолжает инновационные разработки, делая свои продукты ещё более привлекательными для потребителей.