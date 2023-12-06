iPhone 15 Pro даже не в пятерке: названы самые любимые фанатами мобильные устройства Apple

iPhone 15 Pro даже не в пятерке: названы самые любимые фанатами мобильные устройства AppleВнезапно
Бенчмарк AnTuTu опубликовал неожиданные результаты рейтинга самых мощных мобильных устройств Apple.
Несмотря на то, что iPhone 15 Pro стал самым быстрым смартфоном Apple, он не попал даже в пятерку лучших устройств iOS по версии платформы на конец ноября 2023 года.
Лидерство в рейтинге занял 10,5-дюймовый iPad Pro 2 с 96,69% положительных отзывов. На втором месте оказался планшет iPad Air 4 (96,4%), выпущенный в сентябре 2020 года.
Третье место досталось компактному iPhone 12 mini с 95,91% положительных отзывов, который также дебютировал в 2020 году.
В топ-10 также вошли iPhone SE2, iPad Pro 4 (12,9 дюйма), iPad Pro 3 (11 дюймов), iPad Air 5, iPad mini 5 и почетный ветеран iPhone 8. Места с 11 по 20 заняли iPad Pro (11 дюймов), iPad Pro 5 (12,9 дюймов), iPhone 13 mini, iPad Pro 3 (12,9 дюймов), iPhone 11 Pro и другие модели.
iPhone 15 Pro Max занял 32-е место с 84,23% положительных отзывов, опередив остальные модели линейки iPhone 15. iPhone 15 Pro оказался на 38-м месте, iPhone 15 Plus — на 40-м, а iPhone 15 — на 42-м.