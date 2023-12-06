iPhone 15 Pro даже не в пятерке: названы самые любимые фанатами мобильные устройства Apple

Несмотря на то, что iPhone 15 Pro стал самым быстрым смартфоном Apple, он не попал даже в пятерку лучших устройств iOS по версии платформы на конец ноября 2023 года.

Лидерство в рейтинге занял 10,5-дюймовый iPad Pro 2 с 96,69% положительных отзывов. На втором месте оказался планшет iPad Air 4 (96,4%), выпущенный в сентябре 2020 года.

Третье место досталось компактному iPhone 12 mini с 95,91% положительных отзывов, который также дебютировал в 2020 году.