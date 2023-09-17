iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оказались настолько популярны, что их выход перенесли на ноябрь 2023 года

Из-за ошеломляющего спроса на эти флагманские модели, поставки смартфонов отложены до ноября текущего года. Это стало явным признаком сильного интереса к продукции компании, особенно после того, как Apple начала принимать предзаказы.

Задержка может смягчить опасения относительно спроса на устройства Apple после недавнего спада на глобальном рынке смартфонов.

В Китае, третьем по величине рынке для компании, период ожидания для Pro Max составляет четыре-пять недель. Это также может уменьшить финансовые риски для компании в условиях растущей конкуренции от Huawei.

Некоторые аналитики отметили, что длительный период ожидания также связан с начальным дефицитом поставок Pro Max. Apple столкнулась с проблемами в обеспечении экранов для этой модели, которая имеет более тонкие рамки по сравнению с предыдущими версиями iPhone.