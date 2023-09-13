iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили больше оперативной памяти, чем прошлогодние модели

Таким образом, в Pro-моделях количество оперативки увеличилось, сделав эти версии iPhone 15 ещё более мощными и производительными.

Больший объём оперативной памяти позволяет устройству эффективнее работать с многозадачностью, обрабатывать сложные задачи и достигать более плавной работы приложений.

К сожалению, информация о количестве оперативной памяти в базовых моделях iPhone 15 пока не предоставлена.

Однако, учитывая тенденцию Apple к улучшению характеристик своих устройств, можно ожидать, что и в этих моделях будет достаточно оперативной памяти для обеспечения высокой производительности.