iPhone 15 Pro и Max всё же получат физические боковые клавиши

Но, как оказалось, это не так — компания решила придержать инновации до релиза iPhone 16 в 2024 году. По данным 9to5Mac, сертифицированные производители аксессуаров Apple в настоящее время работают над созданием iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Устройства будут оснащаться двумя механическими клавишами регулировки громкости и дополнительной механической кнопкой, заменяющей переключатель Ring/Silent.

Пользователи смогут назначать новую кнопку на системные функции, такие как Ring/Silent, Do Not Disturb или Flashlight.

Напомним, что Apple использовала переключатель Ring/Silent на всех моделях iPhone с момента выхода первой версии в 2007 году. Поэтому удаление этого переключателя станет значительным изменением.

Ожидается, что линейка iPhone 15 будет представлена уже в сентябре.