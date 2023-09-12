iPhone 15 Pro и Pro Max вышли с новыми камерами и корпусом из титана

iPhone 15 Pro и Pro Max вышли с новыми камерами и корпусом из титанаА разговоров-то было…
Apple представила новые флагманские модели iPhone 15 Pro и Pro Max на своём осеннем мероприятии Wonderlust.
Одним из наиболее примечательных нововведений новинки является корпус из щёточного титана, заменяющий прежний нержавеющий стальной корпус. Это сделало iPhone 15 Pro самым лёгким «профессиональным» смартфоном в истории компании.
Новые модели также обзавелись кнопкой Action, которая заменяет традиционный переключатель беззвучного режима.
Эта кнопка может запускать камеру, активировать голосовые заметки и многое другое. Внутри устройства работает первый 3-нанометровый чип A17 Pro от Apple, поддерживающий передачу данных на скорости до 10 Гбит/с.
Камеры также получили серьёзный апгрейд. Система камер включает в себя эквивалент семи объективов, используя всего три физических линзы.
Новое нанопокрытие уменьшает блики от объективов, а 48-мегапиксельный датчик улучшил снимки в условиях низкой освещённости. Для iPhone 15 Pro Max доступен телескопический объектив с 5-кратным оптическим зумом.
Цены стартуют от $999 для iPhone 15 Pro и $1199 для iPhone 15 Pro Max. Оба смартфона будут доступны в четырёх цветовых вариантах, включая чёрный и белый титан.