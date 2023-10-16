iPhone 15 Pro Max оказался смартфоном Apple с самой высокой себестоимостью за всю историю

Причина роста цены кроется в нововведениях: это первый смартфон компании с тетрапризмной 5x телефотокамерой и другими улучшениями.

Согласно последним оценкам, это самый дорогой флагман Apple на сегодняшний день, себестоимость которого составляет $558.

Стоимость производства iPhone 15 Pro Max на 12% выше, чем у предыдущей модели iPhone 14 Pro Max. Отчёт, опубликованный Nikkei, говорит о том, что вся линейка iPhone 15 обходится Apple на 8-16% дороже, чем прошлогодние модели iPhone 14.

Наибольшая разница в стоимости наблюдается у базовой модели iPhone 15, которая стоит Apple $423, что на 16% дороже, чем iPhone 14.

Особое внимание в отчёте уделяется новому телеобъективу iPhone 15 Pro Max, который стоит Apple в 380% дороже, чем 3x оптический зум iPhone 14 Pro Max.

Новый процессор A17 Pro и LTPO OLED-дисплей также являются одними из самых дорогих компонентов нового устройства.