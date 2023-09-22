iPhone 15 Pro Max перегревается и сбрасывает мощность до уровня 14 Pro Max в играх

Apple утверждает, что он способен с лёгкостью запускать даже самые требовательные игры. Однако, судя по тестам китайских обозревателей, iPhone 15 Pro Max сталкивается с проблемами перегрева, что приводит к существенному снижению производительности.

В ходе тестирования было выявлено, что при интенсивной игровой нагрузке, например, в Genshin Impact на максимальных настройках графики, температура поверхности iPhone 15 Pro Max может достигать 48°C.

После 30 минут игры процессор A17 Pro показал средний показатель в 59.1 FPS при потреблении энергии 4.13 Вт. В то же время прошлогодний A16 Bionic показал результат в 56.5 FPS при потреблении 4.32 Вт.

Это означает, что, несмотря на улучшения в A17 Pro, iPhone 15 Pro Max опережает предыдущую модель всего на 4.4% в FPS, потребляя при этом на 4% меньше энергии.

Кроме того, при запуске игры Resident Evil Village на iPhone 15 Pro Max производительность устройства резко снижается, а частота кадров падает с 40 до 30 FPS.