iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки в истории линейки

В то время как стандартные модели получат новый дизайн, Apple хочет, чтобы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также выделялись среди прочих устройств. Согласно утечкам, компания планирует внести эксклюзивные изменения, доступные только для моделей Pro.

Ранее в Сети уже всплывала информация о том, что iPhone 15 Pro получат твердотельные клавиши и кнопку Action, которая заменит переключатель беззвучного режима.

Однако чуть позже появилась информация о том, что корпорация перенесла эти нововведения на следующий год. В этом же году iPhone 15 Pro Max, как говорят, получит более узкие рамки, что придаст устройству свежий вид.

Новинка также, по слухам, будет немного толще, что может означать наличие более ёмкого аккумулятора и более плоского модуля камеры. Размер дисплея, вероятно, также увеличится за счёт уменьшения рамок, если Apple не планирует уменьшить размер корпуса устройства.