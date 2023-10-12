iPhone 15 Pro Max признали лучшим камерофоном. Но есть нюанс

Этот результат стал особенно впечатляющим, учитывая что снимки, сделанные на iPhone 15 Pro Max, иногда содержат шум при различных условиях съёмки.

Среди недостатков эксперты отметили наличие редких артефактов на фотографиях и разницу в резкости кадров при съёмке видео в движении.

Однако плюсов у новинки гораздо больше: высокая глубина резкости, быстродействующий автофокус, отличная детализация при дневной съёмке и эффективная система стабилизации.

Тем не менее, не всё так идеально. Смартфон имеет проблемы с режимом ожидания: устройство может отключаться на несколько часов в ночное время. Но это уже не касается функций камеры.