iPhone 15 Pro Max стал самым мощным смартфоном за всю историю AnTuTu

И вот, iPhone 15 Pro Max не просто вошёл в игру, но и сразу же заявил о себе, установив рекордные показатели в бенчмарке AnTuTu.

Согласно популярному инструменту для тестирования производительности смартфонов, новинка Apple набрала астрономические 1 641 883 баллов. Этот показатель разбивается на несколько компонентов: CPU — 392 643, GPU — 58 773 434, память (MEM) — 306 164 и пользовательский опыт (UX) — 345 342.

Основной движущей силой новинки является процессор A17 Pro, первый в серии A с приставкой «Pro». Данный чип создан на передовом 3-нм техпроцессе от TSMC, что позволило увеличить количество транзисторов с 16 до 19 млрд.