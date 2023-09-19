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16:07, 19 сентября 2023
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iPhone 15 Pro Max стал самым мощным смартфоном за всю историю AnTuTu

Достойный результат

С момента открытия предзаказов на новую серию iPhone 15, технологический мир с нетерпением ожидал первых тестов устройств.

И вот, iPhone 15 Pro Max не просто вошёл в игру, но и сразу же заявил о себе, установив рекордные показатели в бенчмарке AnTuTu.

Согласно популярному инструменту для тестирования производительности смартфонов, новинка Apple набрала астрономические 1 641 883 баллов. Этот показатель разбивается на несколько компонентов: CPU — 392 643, GPU — 58 773 434, память (MEM) — 306 164 и пользовательский опыт (UX) — 345 342.

Основной движущей силой новинки является процессор A17 Pro, первый в серии A с приставкой «Pro». Данный чип создан на передовом 3-нм техпроцессе от TSMC, что позволило увеличить количество транзисторов с 16 до 19 млрд.

iPhone 15 Pro Max стал самым мощным смартфоном за всю историю AnTuTu
© SPARROWS NEWS

Кроме того, GPU в iPhone 15 Pro Max получил существенный апгрейд, включая добавление дополнительного ядра и поддержку Mesh Shading и аппаратного трассировки лучей. Это открывает новые горизонты для мобильного гейминга и графики.

В сравнении с предыдущей моделью iPhone 14 Pro Max на процессоре A16, новый iPhone 15 Pro Max продемонстрировал значительный рост производительности. Это не просто шаг вперёд, это самый что ни на есть прыжок.

Источник:SPARROWS NEWS
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