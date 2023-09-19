iPhone 15 Pro Max стал самым мощным смартфоном за всю историю AnTuTu

iPhone 15 Pro Max стал самым мощным смартфоном за всю историю AnTuTuДостойный результат
С момента открытия предзаказов на новую серию iPhone 15, технологический мир с нетерпением ожидал первых тестов устройств.
И вот, iPhone 15 Pro Max не просто вошёл в игру, но и сразу же заявил о себе, установив рекордные показатели в бенчмарке AnTuTu.
Согласно популярному инструменту для тестирования производительности смартфонов, новинка Apple набрала астрономические 1 641 883 баллов. Этот показатель разбивается на несколько компонентов: CPU — 392 643, GPU — 58 773 434, память (MEM) — 306 164 и пользовательский опыт (UX) — 345 342.
Основной движущей силой новинки является процессор A17 Pro, первый в серии A с приставкой «Pro». Данный чип создан на передовом 3-нм техпроцессе от TSMC, что позволило увеличить количество транзисторов с 16 до 19 млрд.
Кроме того, GPU в iPhone 15 Pro Max получил существенный апгрейд, включая добавление дополнительного ядра и поддержку Mesh Shading и аппаратного трассировки лучей. Это открывает новые горизонты для мобильного гейминга и графики.
В сравнении с предыдущей моделью iPhone 14 Pro Max на процессоре A16, новый iPhone 15 Pro Max продемонстрировал значительный рост производительности. Это не просто шаг вперёд, это самый что ни на есть прыжок.