iPhone 15 Pro Max сжег собственную зарядку и расплавил корпус всего за одну ночь

19:33, 25 декабря 2023
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iPhone 15 Pro Max сжег собственную зарядку и расплавил корпус всего за одну ночьВнезапная проблема
На Reddit появился пост от пользователя, который поделился шокирующим инцидентом, связанным с его iPhone 15 Pro Max.
По словам юзера, его смартфон настолько сильно нагрелся во время ночной зарядки, что это привело к серьезным последствиям.
Зарядное устройство нагрелось до такой степени, что расплавило пластик, оставило следы ожога на корпусе телефона и застряло металлической частью USB-C порта в устройстве.
Пользователь, который получил ожог от перегретого устройства, задался вопросом, как ему поступить в данной ситуации и кто несет ответственность за произошедшее — телефон, зарядное устройство или вилка.
Он также уточнил, что у него не было AppleCare и интересовался, поможет ли Apple в решении этой проблемы.
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