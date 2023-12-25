iPhone 15 Pro Max сжег собственную зарядку и расплавил корпус всего за одну ночь

По словам юзера, его смартфон настолько сильно нагрелся во время ночной зарядки, что это привело к серьезным последствиям.

Зарядное устройство нагрелось до такой степени, что расплавило пластик, оставило следы ожога на корпусе телефона и застряло металлической частью USB-C порта в устройстве.

Пользователь, который получил ожог от перегретого устройства, задался вопросом, как ему поступить в данной ситуации и кто несет ответственность за произошедшее — телефон, зарядное устройство или вилка.

Он также уточнил, что у него не было AppleCare и интересовался, поможет ли Apple в решении этой проблемы.