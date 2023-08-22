iPhone 15 Pro Max выйдет на месяц позже более дешёвых моделей

iPhone 15 Pro Max выйдет на месяц позже более дешёвых моделейИ всё из-за неготовности прорывной камеры
Apple готовится к анонсу новой линейки iPhone 15 через три недели и начнёт отправку устройств через четыре недели.
Однако топовая версия iPhone с самой продвинутой камерой может столкнуться с задержками до октября из-за неготовности датчика изображения.
Поставщик деталей для камер Sony не сможет предоставить датчик изображения для iPhone 15 Pro Max вовремя, чтобы он был отправлен одновременно с другими новыми моделями. Это стало известно благодаря заметке аналитика, которую просмотрел и описал источник 9to5Mac.
Ожидается, что Apple представит крупнейшее обновление камеры для iPhone 15 Pro Max, который наконец-то получит перископный модуль. Данный тип сенсора обеспечит больший оптический зум, чем текущий лимит в 3x.
Более компактный iPhone 15 Pro не получит подобной камеры. iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут включать ультраширокие и широкие модули, но без телефото.
Предполагается, что Apple анонсирует новые iPhone вместе с Apple Watch Series 9 и Ultra 2 уже 12 сентября.