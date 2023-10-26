iPhone 15 Pro оказался самым обруганным флагманом Apple за всю историю линейки

Исследование, проведённое компанией PerfectRec, показало, что только 73% пользователей поставили устройству максимальный балл. Для сравнения, предыдущая модель iPhone 14 Pro получила 76% пятибалльных оценок.

Самым высокооценённым смартфоном линейки остаётся iPhone 13 Pro с 84% положительных отзывов. Эксперты предполагают, что недовольство пользователей свежим аппаратом может быть связано с техническими проблемами.

Стартовые модели iPhone 15 и 15 Plus, напротив, были встречены более тепло, получив 76% и 78% пятибалльных оценок соответственно.

Таким образом, несмотря на статус флагмана и высокие технические характеристики, iPhone 15 Pro оказался на грани пользовательского недовольства, что подчёркивает важность уделять внимание качеству и надёжности продукции.