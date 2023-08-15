iPhone 15 Pro получит в 40 раз более быстрый USB-C, чем базовый iPhone 15

Наиболее же интересным моментом является то, что стандартная версия iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут использовать USB 2.0 с максимальной скоростью передачи данных 480 Мбит/сек, что сопоставимо с текущим портом Lightning.

Однако iPhone 15 Pro получит в этом плане значительное улучшение. Инсайдеры сообщают, что Pro-версия будет сможет похвастаться USB 3.2, который предлагает скорость передачи данных до 20 Гбит/сек. Это делает его в 40 раз быстрее базовой версии iPhone 15.

Напомним также, что ранее в Сети появилась информация, согласно которой Apple продолжит контролировать аксессуары для iPhone от сторонних компаний. Специальный чип внутри смартфона будет проверять наличие сертификации от купертиновцев и замедлять работу кабеля, при её отсутствии.