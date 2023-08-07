iPhone 15 Pro получит версию с 2 ТБ памяти

Источником этой информации, по утверждению самого инсайдера, является поставщик компонентов. Относиться к этой информации, правда, стоит с определённой долей скепсиса.

На данный момент базовый iPhone 14 предлагается с объёмом памяти в 128 ГБ, с возможностью увеличения в более дорогих моделях. Многие считают, что 128 ГБ для Pro-версий является довольно скромным объёмом.

Модели iPhone 14 Pro предлагаются с максимальным объёмом памяти в 1 ТБ, в то время как базовые и Plus-модели предоставляют до 512 ГБ.

Напомним, что ранее источники сообщали, что iPhone 15 может стоить дороже, что заставляет задуматься о дополнительных функциях, которые могут оправдать такое увеличение цены. Больший объём памяти может стать одной из таких функций.