iPhone 15 Pro сгорел изнутри даже не будучи подключенным к зарядке

Пользователь Reddit с ником Trulywenttospace поделился шокирующим инцидентом: его iPhone 15 Pro расплавился изнутри, причем это произошло без подключения к зарядному устройству.

Смартфон, который был оставлен в покое, внезапно перегрелся до такой степени, что внутренние компоненты начали плавиться.

Несмотря на серьезность ситуации, устройство не взорвалось и сохранило свою целостность. Фотографии, опубликованные пользователем, показывают следы плавления внутри экрана, что указывает на возможную проблему с контроллером питания дисплея.