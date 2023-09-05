iPhone 15 Pro сможет снимать «пространственные» фото и видео для их просмотра на AR-шлеме Vision Pro

Этот гаджет обещает перевернуть представления о том, какие фото и видео должен снимать современный смартфон.

Основной акцент в нём будет сделан на возможности снимать «пространственных» фото и видео. Эти материалы создают ощущение невероятной глубины и позволяют пользователю «заглянуть в момент», как описывает Apple.

Такие снимки и видео будут идеально воспроизводиться на новом AR-шлеме компании, который также обещает предложить уникальные возможности для погружения в трёхмерный контент.

Стоит отметить, что новая камера будет дополнением к уже существующему арсеналу оптики iPhone, в который входят широкоугольная, теле- и ультраширокоугольная камеры, а также LiDAR-сканер и адаптивная вспышка True Tone.

По данным источника в Weibo, дополнительная информация о новых возможностях iPhone пока неполная, и следует ожидать продолжения. Анонс новинки ожидается уже 12 сентября.