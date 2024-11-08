iPhone 15 — самый популярный смартфон на планете, а Galaxy S24 лишь на 10 месте

На втором месте оказался его старший брат — iPhone 15 Pro Max, а на третьем — более компактный iPhone 15 Pro.

Это подтверждает лидирующие позиции Apple на рынке, несмотря на жесткую конкуренцию и усилия других производителей, особенно Samsung, занять вершину.

Корейский же гигант, несмотря на свои успехи, остался позади: базовая модель Galaxy S24 смогла попасть только на 10 место. Интересно, что даже продвинутый Galaxy S24 Ultra не смог удержаться в десятке лучших, хотя ранее занимал девятую строчку в рейтинге II квартала.

Сравнительно успешным оказался и бюджетный Galaxy A35, который продемонстрировал рост продаж по сравнению с предыдущими моделями.

Xiaomi также удержалась в списке благодаря доступному Redmi 13C, хотя он не смог превзойти позиции прошлогоднего Redmi 12C.