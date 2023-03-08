iPhone 15 снова значительно ухудшат по характеристикам в сравнении с iPhone 15 Pro

В них не будет ни частоты 120 Гц, ни поддержки технологии Always On, впервые появившейся в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это значит, что младшие модели iPhone 15 не будут иметь технологии адаптации дисплея под контент.

Но всё же без новшеств эти модели не останутся. Их оснастят вырезом Dynamic Island, пришедшим на смену «вырезу-чёлке». Также младшие модели получат новый чип OLED-дисплея, который изготовлен на основе 28 нм техпроцесса. По сравнению с 40 нм — чипами на основании этого процесса оснащают текущие модели — это позволит снизить энергопотребление и увеличить автономность смартфонов.