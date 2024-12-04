iPhone 15 стал лидером продаж в мире накануне Нового года

Опубликовано 04 декабря 2024, 04:301 мин.
iPhone 15 стал лидером продаж в мире накануне Нового годаОпередил даже старшие модели
Аналитическое агентство Counterpoint Research опубликовало отчёт о самых продаваемых смартфонах в четвёртом квартале 2024 года. В тройку лидеров вошли девайсы Apple линейки iPhone 15.
На первом месте iPhone 15 — 3% мировых продаж за квартал. Второе место занял iPhone 15 Pro Max, третье — iPhone 15 Pro.
Далее разместились Galaxy A15 5G и Galaxy A15 4G от Samsung, занявшие четвёртое и пятое места соответственно. Затем следуют iPhone 14, Xiaomi Redmi 13C, Samsung Galaxy A05, Galaxy S24, Ultra Galaxy S24.
Как отмечают аналитики в отчёте, пользователи по всему миру всё чаще покупают дорогие смартфоны, особенно это касается продуктов Apple. Эксперты полагают, что эта тенденция связана со скидками и акциями и возможностью сдать старое устройство для получения скидки на новый гаджет. Успех на мировом рынке линейки iPhone 15 аналитики объясняют популярностью условно старых аппаратов на многих рынках.