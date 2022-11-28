iPhone 15 вернётся к дизайну времён iPhone 5C

Поначалу фанаты бренда и простые пользователи были рады этому, видя в данном решении возвращение к классике. Но человек такое существо, которое постоянно хочет изменений. И в случае с iPhone 14 прямые грани вызывали скорее усталость, чем восхищение.

Судя по всему, понимают это и в Apple. В связи с чем в компании решили переработать внешний вид будущих iPhone 15, не забыв вновь воспользоваться ностальгией.

По данным инсайдеров, следующее поколение смартфонов Apple получит более скруглённый дизайн. Он будет напоминать модели iPhone 5C и iPhone X.

Часть пользователей углядело в свежем внешнем виде iPhone отголоски линейки Google Pixel. Мол первые модели гуглофонов были такими же обтекаемыми.

Напомним, что некоторые интернет-источники сообщают о внедрении USB-C вместо Lightning во все модели iPhone 15. При этом iPhone 15 Ultra станет первым смартфоном серии, который получит перископную основную камеру.