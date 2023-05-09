iPhone 16 Pro Max получит почти 7-дюймовый дисплей — в два раза больше, чем у iPhone 4

По словам популярного аналитик индустрии дисплеев из Display Supply Chain Consultants Росса Янга, у него есть более точные значения, но их он раскроет во время своего выступления на конференции Display Week в Лос-Анджелесе 23 мая.

Отметим, что новые размеры дисплеев станут самыми крупными в истории iPhone, поскольку устройство продолжает увеличиваться в размерах.

Для сравнения, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснащены дисплеями размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно, а первые модели (вплоть до iPhone 4) и вовсе оснащались 3,5-дюймовыми экранами.

Напомним, что у Янга хорошая репутация в вопросах, связанных с дисплеями будущих продуктов Apple. В прошлом он точно предсказал появление технологии ProMotion на iPhone 13 Pro и 14- и 16-дюймовых MacBook Pro.