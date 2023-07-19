Телефоны
07:49, 19 июля 2023
1 мин.

iPhone 16 Pro Max получит «Супер Телефото» камеру для приближения без потери качества

Одно из лучших нововведений Apple за последнее время

Несмотря на то, что следующее поколение iPhone лишь на подходе, в Сети появились подробности о модели 2024 года — iPhone 16 Pro Max.

По данным популярного инсайдера из Китая Digital Chat Station, устройство будет оснащено «Супер Телефото» камерой с перископическим зумом.

Это означает, что пользователи смогут приближаться к объектам без потери качества снимков, что станет возможным благодаря фокусному расстоянию более 300 мм.

Для сравнения, текущий iPhone 14 Pro Max имеет зум-снаппер лишь на 77 мм, что делает решение в iPhone 16 Pro Max настоящим технологическим достижением.

Отметим, что использование супертелефотокамер чаще всего можно встретить в спортивной фотографии или в работе тех, кто снимает дикую природу.

Источник:GSMArena
Теги:
#iPhone
,
#камера
,
#Apple
Новости партнеров
Новости партнеров